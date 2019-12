Santé : à Lyon, peu de grippes, la diarrhée aiguë toujours très présente

Selon le réseau Sentinelle, la région lyonnaise est toujours fortement touchée par les diarrhées tandis que la grippe n'est que peu présente en cette fin d'année.

En cette fin d'année 2019, les syndromes grippaux sont peu présents dans la région lyonnaise. On compte entre 50 et 80 cas pour 100 000 habitants selon le réseau Sentinelles, ce qui reste faible. Seules les régions alpines dans l'Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont touchées plus fortement par le virus.

À l'inverse, les diarrhées aiguës sont fortement présentes en ce début d'hiver. On compte entre 150 et 200 cas pour 100 000 habitants. En France, les régions les plus touchées sont celles du Sud-Ouest et Paca avec plus de 300 cas pour 100 000 habitants.

Enfin, on ne compte que très peu de varicelle dans la région avec entre 0 et 25 cas recensés pour 100 000 habitants.