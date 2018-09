Saint-Étienne : un prêtre suspendu pour “relations inappropriées”

Le vicaire général de Saint-Étienne a été suspendu par le diocèse pour “relations inappropriées”.

Il était le bras droit de l'évêque de Saint-Étienne. Le père Éric Molina a été suspendu. Il aurait entretenu une relation avec une jeune femme de 17 ans “il y a quelques années”. Selon Le Parisien, l'évêque, Sylvain Bataille, a donné l'information aux prêtres du diocèse de Saint-Étienne en expliquant dans un courrier : “Au début de l’été, j’ai appris qu’il avait entretenu, il y a quelques années, des relations inappropriées et posé des gestes déplacés, relevant d’un abus d’autorité et de confiance, dans le cadre de l’exercice de son ministère.” Selon lui, “la victime, une jeune femme, allait avoir 17 ans au début de la relation”. L’évêque a également fait un signalement au procureur de la République. La jeune femme n'a pas porté plainte pour l'instant. Dans son courrier, Mgr Sylvain Bataille précise que le père Molina va désormais prendre un temps de repos : “Dans le but de discerner le chemin possible pour lui, il va prendre cette année un temps de recul pour un approfondissement tant humain que spirituel.”