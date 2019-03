Rhône : une salle de sport incendiée à Givors

Une salle de musculation de Givors a été détruite par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. L'origine serait criminelle selon la municipalité.

Une salle de musculation située avenue Jean Moulin à Givors a été incendiée dans la nuit, rapporte la ville de Givors. “L’intervention rapide des pompiers a permis de circonscrire le feu, mais les dégâts sont importants : le local et le matériel sportif qu’il contient ont été entièrement détruits”, explique cette dernière. Selon les premiers éléments, l'origine du sinistre serait criminelle.

“Alors que notre ville s’efforce d’offrir au plus grand nombre la possibilité de s’épanouir avec des équipements sportifs de qualité, il est déplorable que le comportement de quelques individus endommage les biens de la collectivité. D’ores et déjà, les services de la ville sont à pied d’œuvre pour permettre aux habitants de profiter au plus vite de solutions de remplacement”, a assuré la ville qui a condamné cet acte de vandalisme.