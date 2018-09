Rhône : un conducteur sans permis fracasse sa voiture contre un arbre

Trois jeunes hommes ont été blessés, dont deux grièvement, dans l'accident, qui s'est produit à Givors, sur la route du Lyonnais.

Grave accident de la route en fin de nuit à Givors. Trois jeunes hommes ont été blessés dans le choc alors que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un arbre, sur le bord de la route du Lyonnais, rapporte le quotidien Le Progrès. Ce sont les passagers, dont l'un est adolescent, qui sont le plus gravement touché. Ils ont été trouvés en état d'urgence absolue. Les secours les ont transférés vers l'hôpital de Lyon Sud, où ils ont été admis, dans un état grave. Leur pronostic vital n'était néanmoins pas engagé.

Le conducteur a, lui aussi, été hospitalisé, dans un état moins préoccupant. Il sera être entendu par la police à sa sortie. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes de l'accident. On sait déjà que le jeune homme circulait sans permis et que l'aiguille du compteur du véhicule accidenté est restée bloquée à 110km/h, pouvant indiquer une vitesse excessive comme cause de l'accident.