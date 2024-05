Rhône : ce qu'il faut savoir à un mois des élections européennes

Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le 9 juin prochain, les citoyens européens se rendront aux urnes pour élire leurs représentants. Le point sur les modalités dans le Rhône à un mois du scrutin.

Tous les cinq ans, pas moins de 400 millions de citoyens européens sont appelés à se rendre aux urnes afin d'élire leurs représentants. Parmi les 720 députés européens qui siègeront à partir de cette années, 81 seront élus en France.

En outre, les trois missions principales des eurodéputés sont les suivantes : formuler, discuter et voter des textes de loi portant sur des sujets majeurs du quotidien ; approuver le budget annuel de l’UE, en lien avec le Conseil de l’UE et contrôler l’action de la Commission européenne et désigner son président ou sa présidente.

À noter également, les programmes des candidats seront disponibles en ligne le 27 mai.

#JournéeDeLEurope 🇪🇺 Tous les ans, l'Europe est célébrée le 9 mai. Cette année, cette célébration a lieu un mois exactement avant l'élection en France des eurodéputés.



📆L'occasion de revenir sur les dates-clés de la construction européenne ⤵️ pic.twitter.com/VbTDzsoYHl — Vie-publique.fr (@viepubliquefr) May 9, 2024

Les horaires d'ouvertures des bureaux de vote dans le Rhône

Les citoyens français du Rhône inscrits sur les listes électorales et les ressortissants d’un Etat-membre de l’Union Européenne résidant en France sont appelés aux urnes, le 9 juin 2024 prochain :

de 8h à 20h à : Lyon et Villeurbanne

de 8h à 19h à : Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Chaponost, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, La Mulatière, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-Les-Lyon, Sathonay, Camp Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux

de 8h à 18h : dans les autres communes

