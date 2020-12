Région : 1 an de prison pour la grand-mère dealeuse de cocaïne

Bientôt retraitée, la sexagénaire revendait la drogue afin d'arrondir ses fins de mois.

Le 15 décembre dernier, une femme était jugée par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d'un trafic de drogue en petit comité, dont elle était la tête pensante, au sein de la station de ski de l'Alpes d'Huez, rapporte Le Dauphiné Libéré. Une suspecte au profil peu commun, puisqu'âgée de 61 ans, toute proche de la retraite et grand-mère pour la quatrième fois depuis peu.

Condamnée à 1 an de prison avec sursis et à 1 000 euros d'amende, alors qu'elle risquait jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, celle-ci arrondissait ses fins de mois grâce à la vente de cocaïne à "5 ou 6 clients ", ce qui lui permettait tout de même d'empocher la bagatelle de " 800 à 1 000 euros " par saison.

Se limitait-elle à de la vente de cocaïne ? Lors d'une perquisition effectuée à son domicile, les policiers ont également découvert, en plus de cette fameuse poudre blanche, de la résine de cannabis et une trentaine de sachets d'ecstasy, qu'elle aurait essayé et qui l'auraient rendue malade, selon ses dires.