Réfugiés à Lyon : le centre d'accueil pour les Ukrainiens modifie ses horaires

Le centre d'accueil de protection temporaire pour les Ukrainiens de Villeurbanne, dans la Métropole de Lyon, proposent de l'aide aux ressortissants fuyant la guerre. À compter de mardi 26 avril, le centre sera fermé caque vendredi.

Depuis fin mars, le centre pour la demande de protection temporaire accueille les personnes déplacées d'Ukraine. Situé à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon, le centre fait office de lieu unique où les ressortissants ukrainiens fuyant l'invasion russe peuvent accéder à leurs démarches administratives prévues par l'Etat.

[INFO #UKRAINE] Le centre d'accueil pour la protection temporaire dans le Rhône change ses jours d'ouverture. 🕘 du lundi au jeudi de 9h à 18h (dernier accès à 15h30)

📍 22 rue Decomberousse, Villeurbanne

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 26, 2022

La préfecture du Rhône a annoncé, mardi 26 avril, que la plage d'ouverture allaient être modifiée. Dorénavant, il est possible de se rendre au 22 rue Decomberousse à Villeurbanne entre 9 heures et 18 heures (dernier accès à 15h30) et ce du lundi au jeudi. Pour rappel, le centre était ouvert du lundi au vendredi avant ce changement.

