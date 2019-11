Agenda – Voilà encore un weekend de 3 jours, de quoi vous remonter le moral en cette saison hivernale. Que faire à Lyon ce weekend des 8, 9, 10 et 11 novembre ? Découvrez notre sélection.

Vente d’affiches de cinéma

Fan de Tarantino ou de Scorsese ? Bonne nouvelle, la Boutique solidaire organise une vente d'affiches de cinéma. Petit et grand format, films cultes ou nouveautés, il y en aura pour tous les goûts !

Vendredi 8 novembre de 14h30 à 17h30

Secours Populaire du Rhône, 21 rue Galland, Lyon 7

Entrée libre

Inauguration "La Chute des Murs"

À l’occasion du trentenaire de la chute du Mur de Berlin, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation vous convie à un after work mêlant histoire et street art : 6 artistes locaux exposeront leurs œuvres inspirées du Mur. Au programme également : light spray et réalité virtuelle.

Vendredi 8 novembre de 18h à 22h

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 14 avenue Berthelot, Lyon 7

Tarif : 3€

Soirée Peaky Blinders

Si vous avez accroché à la saison 5 de Peaky Blinders, cet événement est fait pour vous : une soirée au cœur des Puces du Canal où la série phénomène est mise à l’honneur. Dégainez votre tenue "années folles" ou faites sortir le Tommy Shelby qui sommeille en vous en venant habillé en Peaky. Au programme : concours du meilleur look, danse swing, poker, barbier et tatoueur, burger flambé au whisky et cocktails.

Samedi 9 novembre de 19h à 1h

Oscar, 5 rue Eugène Pottier, Villeurbanne

Billetterie sur place, prévente à 10€ ici

Evènement réservé aux personnes majeures

Salon du chocolat

Avis à tous les gourmands, ce weekend se déroule le salon du chocolat. 80 chocolatiers de la région et de la France entière seront présents pour vous faire découvrir leurs recettes. Au programme : dégustations, expositions chocolatées, ateliers pâtisserie, animations et défilé de robes en chocolat.

Du samedi 9 au lundi 11 novembre de 10h à 19h

Centre du Congrès de Lyon, cité internationale - 50 Quai Charles de Gaulle, Lyon 6

Tarifs prévente : 9,52€ adulte / 4,20€ enfant / gratuit moins de 3 ans

Billetterie en ligne

Salon du Vin Nature

Le salon annuel du Vercoquin revient pour une nouvelle édition, vous permettant de venir déguster des vins de la région et d’ailleurs (Rhône, Roussillon, Languedoc, Beaujolais, Alsace, Bourgogne…). Au programme : animations par Wellknown Events, grignotage sur place toute la journée et dîner le soir (menu à 35€, vins compris, réservation auprès du Vercoquin par mail ou téléphone).

Dimanche 10 novembre de 10h à 19h

À côté de la Cave, au restaurant La Lambretta, 33 rue de la Thibaudiere, Lyon 7

Tarif : 8€ et vous avez un verre griffé offert

Réservation dîner au 04 78 69 43 87

We want your comments OM - OL

Quand le foot rencontre l’impro, ça donne les soirées "We Want Your Commentaires". Fan de foot ou commentateur dans l’âme, venez montrer ton talent en vous confrontant aux meilleurs commentateurs amateurs toutes catégories. Par binôme, impressionnez le jury avec des punchline aussi bien insolites que travaillées, concoctées à partir de thèmes lancés par l’animateur. À gagner : boissons, places de concerts et autres goodies.

Dimanche 10 novembre de 20h à 00h

Le Melville, 20 rue Saint-Georges, Lyon 5

Evènement gratuit

La Route de la Soie à l’hippodrome

Lundi c’est férié, tout est fermé... sauf l’hippodrome de Lyon-Carré de Soie. En cette fin de weekend prolongé, une atmosphère orientale régnera sur l’hippodrome. Vous y retrouverez un spectacle équestre, des cracheurs de feu, des danseuses sur le thème oriental, des barbes à papa gratuites et des calèches à poney. Au programme également : 8 courses de trot, dont le fameux Prix Ourasi.

Lundi 11 novembre de 15h30 à 21h

Hippodrome de Lyon La Soie, 1 avenue de Böhlen, Vaulx-en-Velin

Tarifs : 10€ adultes / 5€ étudiants / 3€ pour les personnes atteintes de handicap. Gratuit pour les moins de 18 ans et les licenciés FFE (sur présentation d'un justificatif en cours de validité).

Billetterie en ligne

Yves Saint Laurent, les coulisses de la haute couture

Appel à tous les férus de mode : jusqu’au mois de mars 2020, le Musée des Tissus de Lyon accueille une exposition sur Yves Saint Laurent, couturier majeur du 20e siècle. L’évènement vise à mettre en valeur les liens forts qui unissaient Yves Saint Laurent à ses fournisseurs lyonnais, principalement soyeux. Huit maisons lyonnaises sont concernées : Bianchini-Férier, Bouton Renaud, Brochier, Hurel et Sfate & Combier, Bucol, Abraham et Beaux-Valette. Au programme : couleurs, croquis, étoffes, photos… une visite en 4 étapes pour comprendre les étapes de création d’une pièce de haute couture.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre de 10h à 18h

Tarifs : plein 12€ / réduit 10€ (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Réservation des billets ici.