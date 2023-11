Quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige, verglas et avalanches

La vigilance jaune pour la neige, le verglas ou un risque d’avalanches est maintenue dans quatre départements de l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes mercredi 29 novembre.

L’hiver est bien là en Auvergne-Rhône-Alpes et cela se ressent avec l’arrivée de températures négatives cette semaine et de chutes de neige sur les sommets des Alpes du nord, à des altitudes parfois assez basses, la limite pluie neige étant descendue jusqu’à 600 m mardi. Ce mercredi elle sera un peu plus haute, alors que de nouvelles chutes de neige sont attendues en fin d’après-midi à partir de 800 à 1000 m sur l’Est de la région.

Conséquence de la baisse des températures et des chutes de neige, quatre département d’Auvergne-Rhône-Alpes sont encore placés en vigilance jaune pour la neige, le verglas ou un risque d’avalanche. Jusqu’à midi, puis dans la soirée, il faudra ainsi faire preuve de prudence ce mercredi si vous devez circuler sur les routes de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le risque d'avalanche reste élevé

Prenez vos précautions également si vous avez prévu de vous rendre en montagne et informez vous des conditions d’enneigement et des risques associés. En ce milieu de semaine le risque d’avalanche est très élevé dans les Alpes du nord, ce qui pousse Météo France a placé la Haute-Savoie, la Savoie et l’Isère en vigilance jaune avalanche.

Comme mardi, dix secteurs massifs sont au niveau 3 du risque d’avalanches.

Niveau 3 : Aravis, Beaufortain, Chablais, Mont-Blanc, Haute-Tarentaise, Vanoise, Maurienne, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses, Oisans

