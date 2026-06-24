Actualité
Hôpital Natecia
Crédit : Natecia

A Lyon, l'hôpital privé Natecia n'est plus certifié par la Haute autorité de santé

  • par Loane Carpano

    • Suite à un contrôle réalisé par la Haute autorité de santé (HAS), l'hôpital privé Natecia (8e) s'est vu retirer sa certification. La direction a fait appel.

    Mauvaise nouvelle pour l'hôpital privé Natecia. L'établissement de santé, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, a appris le 3 mai dernier que la Haute Autorité de Santé (HAS) avait décidé de lui retirer sa certification. Cette décision intervient après une visite d'experts, mandatés par la HAS pour évaluer des points précis concernant le patient, les équipes de soins et l’établissement. Une visite effectuée tous les quatre ans dans l'ensemble des établissements de santé.

    Suivant le rapport des experts, la HAS peut décider de certifier, ou non, les établissements. Si la non-certification n'oblige pas un établissement à fermer, elle peut amener l'ARS (agence régionale de santé) "à refuser ou conditionner une autorisation sanitaire", indique l'ARS à nos confrères du Progrès.

    Des dysfonctionnement liés à la sécurité

    Dans leur rapport sur l'hôpital Natecia, les experts pointent du doigt des dysfonctionnements liés à la sécurité, plus précisément à la prise en compte du risque (infectieux, médicamenteux, opératoire) et au manque de déclaration et d’analyse des événements indésirables graves (EIG). Dans sa décision, la HAS demande notamment, à l'hôpital privé d’assurer à tous les patients "un environnement adapté et sécurisé qui respecte son intimité et sa dignité", de "sécuriser la prise en charge des urgences vitales (numéro unique dédié, exercices de mises en situation, évaluation globale)" ou encore "d’impliquer les représentants des usagers et des patients dans les différents projets les concernant."

    Selon les informations de nos confrères, un plan d'action aurait été mis en place par la direction de l'hôpital et un recours déposé.

    Lire aussi : À Saint-Priest, le préfet et l’ARS tirent la sonnette d’alarme face à "la montée en puissance" de l’usage du protoxyde d’azote

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : il utilise sa fille pour voler dans un supermarché

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hôpital Natecia
    A Lyon, l'hôpital privé Natecia n'est plus certifié par la Haute autorité de santé 10:25
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : il utilise sa fille pour voler dans un supermarché 09:53
    police Lyon
    Décines : un nouvel incendie volontaire dans un immeuble ravive les inquiétudes 09:20
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : un incendie ravage 200 m² d’un entrepôt du quartier Grandclément 08:44
    Jeune footballeur en état de mort cérébrale après s'être noyé près de Lyon : ce que l'on sait 08:16
    d'heure en heure
    Michele Kang en passe d'être la seule patronne de l'OL 07:59
    Un nouveau record de chaleur battu à Lyon pour un mois de juin 07:44
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:18
    Lyon soleil
    Un mercredi caniculaire à Lyon, jusqu'à 41 degrés de nouveau attendus 07:10
    Marc Bouchacourt et Jean-Christophe Aguettant, nouveaux vice-président et président de la Fondation Fourvière
    Fourvière : "nous tenons absolument à ce que chacun se sente accueilli" 07:00
    Usage détourné du protoxyde d’azote : une pratique à risques © ARS
    À Saint-Priest, le préfet et l’ARS tirent la sonnette d’alarme face à "la montée en puissance" de l’usage du protoxyde d’azote 23/06/26
    Un éditeur de logiciels récompensé par Scale Up Excellence 23/06/26
    .
    Bpifrance entre au capital du groupe haut-savoyard Leman Industries 23/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut