Suite à un contrôle réalisé par la Haute autorité de santé (HAS), l'hôpital privé Natecia (8e) s'est vu retirer sa certification. La direction a fait appel.

Mauvaise nouvelle pour l'hôpital privé Natecia. L'établissement de santé, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, a appris le 3 mai dernier que la Haute Autorité de Santé (HAS) avait décidé de lui retirer sa certification. Cette décision intervient après une visite d'experts, mandatés par la HAS pour évaluer des points précis concernant le patient, les équipes de soins et l’établissement. Une visite effectuée tous les quatre ans dans l'ensemble des établissements de santé.

Suivant le rapport des experts, la HAS peut décider de certifier, ou non, les établissements. Si la non-certification n'oblige pas un établissement à fermer, elle peut amener l'ARS (agence régionale de santé) "à refuser ou conditionner une autorisation sanitaire", indique l'ARS à nos confrères du Progrès.

Des dysfonctionnement liés à la sécurité

Dans leur rapport sur l'hôpital Natecia, les experts pointent du doigt des dysfonctionnements liés à la sécurité, plus précisément à la prise en compte du risque (infectieux, médicamenteux, opératoire) et au manque de déclaration et d’analyse des événements indésirables graves (EIG). Dans sa décision, la HAS demande notamment, à l'hôpital privé d’assurer à tous les patients "un environnement adapté et sécurisé qui respecte son intimité et sa dignité", de "sécuriser la prise en charge des urgences vitales (numéro unique dédié, exercices de mises en situation, évaluation globale)" ou encore "d’impliquer les représentants des usagers et des patients dans les différents projets les concernant."

Selon les informations de nos confrères, un plan d'action aurait été mis en place par la direction de l'hôpital et un recours déposé.

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