Proche de Lyon : une piste cyclable écologique entre Décines et Meyzieu

Une partie de la piste cyclable de six kilomètres est en rénovation entre Décines et Meyzieu. Pour se faire, les professionnels utilisent "un enrobé écologique sans apport de bitume".

Ce sera une grande première dans la Métropole de Lyon, une grande partie de la piste cyclable entre Décines et Meyzieu sera du genre écolo. "Cet enrobé nouvelle génération est fabriqué dans le Rhône, à Beaujeu, et son empreinte carbone est quasi-neutre" explique la Métropole. Avant d'ajouter, "ses caractéristiques mécaniques et esthétiques sont identiques à un enrobé classique".

Cette piste sera composée "d’enrobés recyclés issus du rabotage de chaussées de la Métropole de Lyon [...] le liant biosourcé utilisé provient de la filière sylvicole des Landes." Ce qui provoque une agréable odeur de pin. Les travaux dureront jusqu'en 2021.