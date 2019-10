« Prison, au-delà des murs », la nouvelle exposition du musée des Confluences plonge les visiteurs dans un univers carcéral qui fait réfléchir.

En accès depuis le 18 octobre, la nouvelle exposition du musée des Confluences s’intéresse à l’univers carcéral. Le titre, « Prison, au-delà des murs », annonce la couleur : faire découvrir au public une vision nouvelle, brute et sans fards de la prison et de ses habitants. Entre les photographies, les peintures et les films, ce sont 160 objets se rapportant au monde de la prison qui sont exposés. Les visiteurs pourront découvrir des cellules reconstituées, des objets bricolés par des détenues, ou bien encore prendre la mesure du temps qui passe lorsque l’on est enfermé. Aussi, une expérience immersive conçue par le Théâtre Nouvelle Génération a été mise en place et plonge le spectateur devant un parloir carcéral pour écouter l’histoire d’un détenu.