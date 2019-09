Suite à un incident de personne près de Lyon, le trafic TER est perturbé autour de l'agglomération.

Un train a heurté une personne près de Collonges-au-Mont-D'or selon la SNCF. Le trafic TER est arrêté sur la ligne entre Villefranche et Mâcon, ainsi que celle entre Lyon et Roanne. Par ailleurs, la ligne entre Roanne et Bourg-en-Bresse est modifiée et passe par Saint-Etienne.

La reprise normale de la circulation est prévue autour de 10h30 pour l'instant.