Près de Lyon : pensé par Georges Blanc, un musée extérieur gratuit verra le jour en janvier à Vonnas

Georges Blanc, le chef triplement étoilé, a eu l'idée originale de sortir de terre un musée " hors les murs " dans le village où il est établi.

Pour Georges Blanc, le fameux chef cuisinier, restaurateur et hôtelier basé à Vonnas, dans l'Ain, le confinement a été l'occasion de se pencher sur un projet peu commun qui ne va pas tarder à voir le jour : la création d'un musée extérieur.

Dans des propos relayés par le Journal de Saône et Loire, le chef triplement étoilé au Guide Michelin a indiqué, lors d'une présentation effectuée auprès d'acteurs politiques et économiques, avoir « pensé à ce projet de musée extérieur, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuit, pour répondre à des attentes sur le plan historique, patrimonial, culturel et touristique ». Le tout dans le but de mettre en valeur le département de l'Ain, territoire qui lui est cher.

Mettre en avant le patrimoine aindinois

" Dans le cadre du partenariat avec la Région Rhône-Alpes Auvergne, le département de l'Ain, la communauté de communes la municipalité et les responsables des associations, nous mettrons en valeur les trésors aindinois ", explique-t-il.

Mais quelle forme aura ce musée " hors les murs " ? En fait, c'est tout simple : postés sur le chemin menant en direction de la maison Georges Blanc, l'établissement le plus anciennement étoilé au monde, des panneaux informatifs instruiront les passants à propos d'anciens métiers oubliés qui étaient en vogue dans le temps, proposeront des images d'époque de Vonnas et retraceront ainsi l'histoire et le patrimoine de l'Ain.

Ce projet, qui sera financé par les acteurs à hauteur de 60 000 euros, devrait voir le jour courant janvier, tandis que les premiers panneaux devraient être posés d'ici quelques jours.