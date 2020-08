Près de Lyon : les policiers saisissent 10 000 paquets de cigarettes de contrebande

Grosse prise pour les policiers du Rhône.

Le week-end dernier, à Vaulx-en-Velin, ils ont procédé à la saisie de plus de 1000 cartouches de cigarettes de contrebande, l'équivalent de 10 000 paquets de cigarettes.

10 000 euros en espèces ont aussi été saisis.

Une enquête est en cours.

[#BelleAffaire] Ce week-end les 👮‍♂️de @PoliceNat69 ont procédé à Vaulx en Velin à la saisie de plus de 1000 cartouches de cigarettes de contrebande (soit 10 000 paquets de cigarettes) et de plus de 10 000 euros en espèces.#ContreLesTrafics

▶️ Enquête en cours pic.twitter.com/0qswLVVc8p

— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 10, 2020