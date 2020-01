Près de Lyon : le couple cible une personne âgée qui fait ses courses

Un couple a été arrêté à Givors, près de Lyon. Ils avaient été repérés en train de dépouiller une personne âgée qui faisait ses courses dans un supermarché.

Le 14 janvier, à Givors, près de Lyon, les caméras de vidéo surveillance d'un supermarché filment un couple au comportement suspect.

Ils vont être suivis durant tout leur parcours dans le magasin, avant d'être repérés en train de voler la carte bancaire, la carte de fidélité et le téléphone portable d'une femme de 76 ans qui faisait ses courses.

Les policiers ont interpellé les deux suspects. Il s'agit d'un couple d’individus de 35 et 36 ans, déjà connus pour un et trois antécédents judiciaires et demeurant à Vaulx-en-Velin.

Entendus, ils ont nié les faits, ils seront présentés au parquet de Lyon ce jeudi, pour être jugés en comparution immédiate.