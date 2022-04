Trois artistes lyonnais ont été en résidence pendant une année auprès des pensionnaires de l'EHPAD du Château, à Saint Priest, près de Lyon. Une exposition est actuellement ouverte au public pour découvrir leur travail.

Un an pour transformer l'EHPAD en galerie d'art. C'est chose faite pour les trois artistes lyonnais qui ont passé une année en résidence auprès des pensionnaires de la Résidence du Château, à Saint-Priest, dans le Sud-Est de Lyon. Parmi eux, un artiste peintre, une photographe et un musicien.

L'objectif: donner une autre vision de l’EHPAD en l’ouvrant sur la culture artistique. Un défi relevé par Cendrine Genin, photographe, auteure et plasticienne, Ludovic Dusapin, artiste peintre, et Sébastien Bluriot, musicien. Ils ont investi l'EHPAD et ont réalisé un travail artistique collectif avec les résidents. Cette collaboration a fait l'effet d'un nouveau souffle sur la vie de l’établissement.

Pour découvrir leur travail, l'exposition « Art en résidence » ouvre ses portes au public jusqu'au 30 avril, de 9h à 17h, avec inscription préalable au 04 72 28 50 70. La Résidence du Château est au 23, rue Jacques Reynaud à Saint Priest et elle est accessible via les transports en commun.