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Sameer Al-DOUMY / AFP

Près de Lyon : il utilise sa fille pour voler dans un supermarché

  • par Loane Carpano

    • Un homme a écopé de huit mois de prison pour avoir volé près de 200 euros de marchandise en utilisant sa fille de dix ans, dans un supermarché de Chazay-d'Azergues.

    Un homme a été condamné pour avoir impliqué sa fille de dix ans dans un vol à l'Intermarché de Chazay-d'Azergues. Les faits remontent à l'été 2025. Vers 11 h 30 ce jour-là, le prévenu et sa fille de dix ans remplissent leur sac de courses de divers produits alimentaires et de parfumerie. Le sac rempli, l'homme se dirige vers la caisse avec un simple sac de farine, tandis que l'enfant reste à proximité de la sortie avec le sac rempli de courses non payées.

    Interpellé par la suite, le prévenu a reconnu le vol devant le tribunal. Le préjudice est estimé à 200 euros.

    Selon Lyon Mag, il aurait écopé de huit mois d'emprisonnement. La peine sera exécutée sous la forme d'un aménagement avec placement sous surveillance électronique.

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