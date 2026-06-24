Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Décines : un nouvel incendie volontaire dans un immeuble ravive les inquiétudes

  • par LR

    • Quelques semaines après le drame qui avait coûté la vie à trois personnes, un nouvel incendie volontaire a été signalé à Décines-Charpieu.

    Vers 16 h 30 ce lundi après-midi, un départ de feu a été constaté dans les parties communes d’un immeuble situé rue de la Fraternité, en plein cœur de Décines. Selon nos confrères du Progrès, une porte d’appartement aurait été visée par un incendie volontaire, dans ce qui s’apparente à une opération d’intimidation.

    A lire aussi : Incendie criminel à Décines : les habitants "rassurés" par la présence policière

    Si le sinistre a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucun blessé, les 25 occupants de l’immeuble ont dû être évacués par précaution. La personne ciblée serait connue des services de police.

    Cet épisode intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la commune, marquée ces dernières semaines par plusieurs faits de violence. Après l’incendie mortel du 11 mai et une récente fusillade dans le quartier du Prainet, ce nouvel acte alimente les inquiétudes des habitants face à des méthodes de plus en plus fréquentes dans les règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants.

    à lire également
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : un incendie ravage 200 m² d’un entrepôt du quartier Grandclément

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Décines : un nouvel incendie volontaire dans un immeuble ravive les inquiétudes 09:20
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : un incendie ravage 200 m² d’un entrepôt du quartier Grandclément 08:44
    Jeune footballeur en état de mort cérébrale après s'être noyé près de Lyon : ce que l'on sait 08:16
    Michele Kang en passe d'être la seule patronne de l'OL 07:59
    Un nouveau record de chaleur battu à Lyon pour un mois de juin 07:44
    d'heure en heure
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:18
    Lyon soleil
    Un mercredi caniculaire à Lyon, jusqu'à 41 degrés de nouveau attendus 07:10
    Marc Bouchacourt et Jean-Christophe Aguettant, nouveaux vice-président et président de la Fondation Fourvière
    Fourvière : "nous tenons absolument à ce que chacun se sente accueilli" 07:00
    Usage détourné du protoxyde d’azote : une pratique à risques © ARS
    À Saint-Priest, le préfet et l’ARS tirent la sonnette d’alarme face à "la montée en puissance" de l’usage du protoxyde d’azote 23/06/26
    Un éditeur de logiciels récompensé par Scale Up Excellence 23/06/26
    .
    Bpifrance entre au capital du groupe haut-savoyard Leman Industries 23/06/26
    PAF Police aux frontières
    Un ancien directeur d'école de Tarare condamné pour harcèlement sexuel et détention d'images pédopornographiques 23/06/26
    Reconversion professionnelle dans la région lyonnaise : les formations certifiantes en ligne vers des secteurs qui recrutent 23/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut