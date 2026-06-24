Décines : un nouvel incendie volontaire dans un immeuble ravive les inquiétudes

Quelques semaines après le drame qui avait coûté la vie à trois personnes, un nouvel incendie volontaire a été signalé à Décines-Charpieu.

Vers 16 h 30 ce lundi après-midi, un départ de feu a été constaté dans les parties communes d’un immeuble situé rue de la Fraternité, en plein cœur de Décines. Selon nos confrères du Progrès, une porte d’appartement aurait été visée par un incendie volontaire, dans ce qui s’apparente à une opération d’intimidation.

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Si le sinistre a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucun blessé, les 25 occupants de l’immeuble ont dû être évacués par précaution. La personne ciblée serait connue des services de police.

Cet épisode intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la commune, marquée ces dernières semaines par plusieurs faits de violence. Après l’incendie mortel du 11 mai et une récente fusillade dans le quartier du Prainet, ce nouvel acte alimente les inquiétudes des habitants face à des méthodes de plus en plus fréquentes dans les règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants.