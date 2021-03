Près de Lyon : deux mois après un premier braquage, l’entreprise de métaux précieux SAAMP de nouveau ciblée

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Un chauffeur de fourgon blindé de l’entreprise de métaux précieux SAAMP, basée à Limonest, a été attaqué ce mercredi 31 mars. C’est la deuxième fois que le groupe est ciblé en 2021.

Plusieurs individus cagoulés et armés ont bloqué avec leurs véhicules le chauffeur d’un fourgon blindé de la société de métaux précieux SAAMP dans la matinée de ce mercredi 31 mars. Selon les informations du Progrès, les braqueurs ont fait chou blanc, ils sont repartis sans butin. Une Citroën DS, appartenant probablement aux malfaiteurs, a été brulée à Limonest vers 10h. La police judiciaire a ouvert une enquête pour mettre la main sur les braqueurs.

Fin janvier, le patron de la SAAMP, son fils et sa petite amie, avait été pris en otage par des braqueurs qui étaient repartis avec 50kg d’or. Cinq suspects originaires de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne ont été arrêtés dans la semaine du 15 mars pour vol et kidnapping, les 50kg d'or volés ont pu être retrouvés.