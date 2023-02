Près de Lyon : arrêté après un délit de fuite sans permis mais avec des stupéfiants

Dans la nuit de vendredi 3 à samedi 4 février, un automobiliste de 19 ans a fuit la police mais a terminé sa course dans un poteau électrique.

Samedi 4 février aux alentours de 2h du matin, la police municipale de Pierre-Bénite décide de contrôler un véhicule circulant phares éteints. Le jeune homme prend la fuite à grande vitesse rapporte Le Progrès. Dans sa fuite, il perd le contrôle et percute une voiture stationnée, il termine sa course dans un poteau électrique et est interpellé.

Le jeune conducteur de 19 ans circulait sans permis de conduire. Une petite quantité de produits stupéfiants a été retrouvée sur lui. Il encourt un an de prison et 15 000€ d'amende pour refus d'obtempérer et conduite sans permis.