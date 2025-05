Pont de l'Ascension : une circulation très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 

Alors que le pont de l’Ascension s’achève demain, la circulation s’annonce très compliquée dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de Lyon.

Si vous avez pu profiter du dernier pont du mois de mai, attention sur les routes dans le sens des retours demain, dimanche 1er juin. Bison Futé prévoit en effet une circulation très compliquée sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement autour de Lyon.

Il sera conseillé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 10 heures à 17 heures, et entre Orange et Lyon, de 12 heures à 19 heures. Le tunnel du Mont-Blanc est par ailleurs classé rouge entre 10 heures et 23 heures.

Bison Futé indique : "Dans le Sud-Ouest, les autoroutes A10, A63 devraient également être chargées. Enfin, au départ de l’arc méditerranéen, les autoroutes A7, A9, A61 seront particulièrement fréquentées, tout comme le tunnel du Mont-Blanc en région Auvergne-Rhône-Alpes."