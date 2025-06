Météo : encore une chaleur lourde et de forts orages ce dimanche à Lyon

La chaleur sera encore lourde ce dimanche 1er juin à Lyon et l’instabilité s’installe sur la capitale des Gaules avec de forts orages qui pourront éclater dans l’après-midi.

Le temps sera lourd et instable ce dimanche 1er juin à Lyon. Si un léger voile est perceptible en début de journée et ternit plus ou moins l’éclat du soleil, les températures seront une nouvelle fois estivales avec déjà 18 degrés ce matin.

Dans l’après-midi, les orages font leur retour et seront plus forts qu’hier. Le temps sera instable avec de fortes et fréquentes averses orageuses qui devraient se poursuivre dans la soirée. Côté mercure, il fera encore lourd avec 31 degrés en milieu de journée. À noter également que des rafales de vent de 50 km/h pourront traverser Lyon.