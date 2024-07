Canicule à Lyon : La métropole de Lyon touchée par un épisode de pollution à l’ozone

L'épisode caniculaire qui sévit actuellement à Lyon a pour conséquence le retour de l'ozone. La préfecture du Rhône active ce mardi 30 juillet le premier niveau de vigilance.

La préfecture du Rhône active à partir de ce mardi 30 juillet, le niveau information-recommandation (premier niveau de vigilance) pour l'ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon au regard d'un épisode de pollution à l'ozone. "Mardi 30 juillet, les températures élevées et le vent faible de sud seront favorables à la formation d'ozone photochimique dont les niveaux vont augmenter.", constate ATMO. Selon l'Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air, la qualité de l'air passe en rouge ce 30 juillet à Lyon.

[#QualitéAir] 💨

Un épisode de #pollution de l'air à l'Ozone va impacter le #Rhône et la Métropole de #Lyon à partir de mardi 30 juillet.



La préfète active le niveau information-recommandation 👉https://t.co/NaDEFjW1LK



Les bons réflexes à adopter pour réduire ses émissions ⤵️ https://t.co/bNGJSB6tSa pic.twitter.com/lpn3YvXmtg — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 29, 2024

Les bons gestes à adopter

Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur. En ce qui concerne le reste de la population, "il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation.", précise la préfecture.

