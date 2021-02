Pollution à Lyon : tout savoir sur la circulation différenciée et les vignettes Crit'Air

Depuis ce 26 février à 05h, la circulation différenciée a été mise en place à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire pour lutter contre un épisode de pollution.

En raison d'un épisode de pollution de l'air aux particules fines et dioxydes d'azote en cours dans le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Coteaux, la préfecture du Rhône a décidé jeudi soir d'activer son niveau d'alerte numéro 2. En conséquence, depuis ce vendredi mati, circulation différenciée a été instaurée à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire . Désormais, seuls les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », de classe 1 ou de classe 2 vont pouvoir circuler.

Si vous n'avez pas encore de vignette, vous pouvez commander votre vignette ici. Un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Le prix de la vignette Crit'Air est de 3,62 euros, frais d'envoi inclus (3,11 euros hors frais d'envoi). Attention par ailleurs aux autres-cites que celui du gouvernement, il s'agit probablement d'une escroquerie.

Concernant la circulation différenciée enfin, les voies suivantes ne sont pas concernées :