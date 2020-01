Pollution à Lyon : la circulation différenciée levée ce vendredi

Même si l’alerte pollution sera toujours en cours ce vendredi dans la métropole de Lyon (Lyon, Villeurbanne, Caluire), la préfecture du Rhône a annoncé la levée de la circulation différenciée à partir de demain matin.

La préfecture du Rhône a annoncé ce jeudi la fin de la circulation différenciée à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire à partir de ce vendredi 3 janvier à 5h. “Du fait de l'intensité de l'épisode de pollution aux particules fines et des retours en vacances scolaires qui s'annoncent compliqués du fait des grèves, le préfet a décidé de mettre fin à la circulation différenciée”, ont annoncé les services de l'État.

Cependant, les autres mesures, notamment les limitations de vitesse et les restrictions dans les secteurs industriels et agricoles, restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure de circulation différenciée a été mise en place ce mercredi 1er janvier en raison d'un épisode de pollution aux particules fines dans le bassin lyonnais. Cet épisode sera toujours en cours vendredi et devrait perdre en intensité à partir de samedi selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.