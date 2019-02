Pollution à Lyon : comment se déplacer ce jeudi ?

Pour faire face à l'épisode de pollution qui touche Lyon depuis lundi, la circulation différenciée va être mise en place ce jeudi. Vignettes Crit’Air, tickets de métro réduits, Velo'v gratuits, il existera tout de même des solutions pour circuler à Lyon et Villeurbanne demain.

Le nuage de particules fines qui s'est installé à Lyon depuis lundi a contraint les pouvoirs publics à mettre en place une circulation différenciée ce jeudi 28 février. Un dispositif qui se base sur les vignettes Crit'Air. Ainsi à Lyon et Villeurbanne seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air pourront circuler. Les voitures sans vignettes devront rester moteur éteint ou ne pas circuler dans ce périmètre.

Un périmètre qui concernera toutes les voies des communes de Lyon et Villeurbanne hormis les itinéraires suivants :

Boulevard Laurent Bonnevay,

Boulevard Pierre Sémard

Boulevard périphérique Nord autoroute A7, A6 et 42,

L'itinéraire d'accès au par relais de Vaise, le quai Sédaillan, le quai du commerce, le quai de la gare d'eau, la rue Sainnt-Cy et la rue du 24 mars 1852,

L'itinéraire entre le boulevard Laurent Bonnevay et le Parc relais de la Soie, la rue Léon Blum, la rue de la Soie et la rue de la Poudrette

L'itinéraire entre l'A7 et le parking de la gare Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l'échangeur routier.

L'itinéraire permettant d'accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l'avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue Pépinière Royale.

Des tickets de métro à 3€

Pour ceux qui souhaiteront venir à Lyon et Villeurbanne, il sera possible d'accéder aux parkings relais et de se munir d'un ticket Tick'Air mis en place par les TCL. Ce ticket coûtera 3€ pour une journée. Il sera disponible tant que l'alerte pollution niveau 2 sera en cours à Lyon. Tous les utilisateurs du réseau de transports en commune pourront en bénéficier.

Vélo’v gratuits

Le service Velo'v propose aussi des forfaits journée ou au ticket gratuits. Des formules disponibles à la borne ou directement sur le site qui proposeront 30 min gratuites comme pour le service classique. La location deviendra payante au-delà de cette demi-heure.