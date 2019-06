Pollution à Lyon : comment rouler quand on n’a pas encore de Crit'Air ?

À cause d'un épisode de pollution, la préfecture du Rhône a publié un arrêté instaurant la circulation différenciée à Lyon dès ce mercredi 26 juin. Si vous n'avez pas encore de vignette Crit'Air, mais que votre véhicule a le droit de rouler, voici comment faire.

À partir de ce mercredi 26 juin à 5 heures, la circulation différenciée est mise en place à Lyon et Villeurbanne. Une décision qui fait suite à un fort épisode de pollution de l'air à l'ozone. Ainsi, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de rouler dans ce périmètre (à l'exception de certaines voies, voir ici). Les véhicules avec une Crit'Air 3, 4, 5 et sans vignette n'auront pas le droit de circuler.

Si vous n'avez pas encore de vignette et que votre véhicule fait partie de la catégorie autorisée, il est possible d'en commander une dès ce soir sur le site Internet dédié (voir ici). Le prix de la vignette est de 3,62 euros avec les frais de port. Il est impératif de se méfier des sites qui la proposent à un prix plus élevé.

Par ailleurs, en la commandant sur le site officiel, il sera possible d'obtenir immédiatement un récépissé. Selon la préfecture "il pourra être présenté en cas de contrôle". Même avec ce document, les véhicules Crit'Air 3, 4, 5 et sans vignette ne pourront pas circuler. Cette possibilité est réservée aux 0, 1 et 2.