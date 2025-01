Du 13 au 15 février, l'annuel Nuit du Rock revient sous un nouveau format : le festival Rock à la Maison, proposé au Théâtre la Maison du Peuple d'Oullins.

Cette année, la Nuit du Rock d'Oullins devient le festival Rock à la Maison. Initialement organisé lors d'une soirée, l'événement change de format et s'installe au Théâtre la Maison du peuple pour trois nuits. Du 13 au 15 février, le festival accueillera les artistes Sergent Poivre et le quatuor Arkéti, UK on the Rocks et Carmen Maria Vega en duo avec Astonvilla dès 20h30.

Les billets sont d'ores-et-déjà disponibles au prix de 21 euros en plein tarif, 10 à 18 euros en tarif réduit et de 7 à 15 euros pour les abonnés. La troisième soirée en compagnie de Carmen Maria Vega et Astonvilla est quant à elle vendue à 25 euros, de 10 à 18 euros en tarif réduit et de 7 à 15 euros pour les abonnés.

