Orages : 53 jours par an, en moyenne, dans le Rhône

Le département du Rhône recense 53,2 jours d'orages par an en moyenne. L'Isère est le 5e département le plus touché de France.

En France, 240 jours d'orages sont comptabilisés chaque année, en moyenne. D'après l'Observatoire français des tornades et orages violents, le département du Rhône dénombre 53,2 jours d'orages par an. Cela en fait un département assez touché par les orages : il arrive en 47e place (sur 96) pour les départements métropolitains.

Dans le Rhône, c'est en juin et juillet que les orages sont les plus forts, avec 10,6 journées d'orges en juin et 10 en juillet, en moyenne. L'été étant la saison la plus orageuse, mai et août qui complètent les mois les plus touchés.

L'Observatoire calcule dénombre aussi le nombre de jours d' "orages forts" en France. Un orage est défini comme tel dès lors que "la grêle est supérieure à 2 centimètres, les rafales sont supérieures à 90km/h, la pluie est supérieure à 50 millimètres par heure ou lorsqu'une tornade est relevée".

Le Rhône compte 5 jours d'orages forts par an, soit 10% des orages annuels.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 5 400 impacts de foudre le 23 juillet

L'Isère, département d'Auvergne-Rhône-Alpes le plus touché

Au classement, ce sont les pourtours méditerranéens qui connaissent le plus d'orages en France, avec les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et les Pyrénées-Atlantiques en tête de classement.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère connait plus de 77 jours d'orages en moyenne. Il s'agit du 5e département le plus touché de toute la France. Le Rhône est un des départements les moins touchés de la région, qui elle-même concentre beaucoup d'orages.

Alpes-Maritimes (91,5 jours d'orages) Haute-Corse (83,2) Pyrénées-Atlantiques (82)

...

5. Isère (77,3)

9. Savoie (71,5)

11. Drôme (70,8)

13. Ain (69,8)

16. Haute-Savoie (65,4)

21. Ardèche (62)

24. Puy-de-Dôme (60,6)

30. Loire (56,6)

34. Allier (55,7)

45. Cantal (53,9)

47. Rhône (53,2)

84. Haute-Loire (37,8)

...

94. Seine-Saint-Denis (22,7)

95. Hauts-de-Seine (20,1)

96. Paris (16,8)

Pour les derniers, le site précise que le "faible nombre relatif de jours avec orage en Ile-de-France et dans le Territoire de Belfort est lié à la faible superficie de ces départements".