Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Bouillon Maurice dans le 2e

Un restaurant bon marché version oeufs mayo et céleri rémoulade. Tout sauf le bouillon de onze heures.

Bouillon. Restaurant bon marché à prix fixe, créé au XIXe siècle. On y servait à l'origine du bœuf bouilli et son bouillon. Ce menu, copieux mais économique, s'accrut ensuite de quelques autres plats. À Paris, plusieurs chaînes de restaurants à grand débit furent ainsi créées, comme les bouillons Boulant ou Chartier, dont l'un est toujours en activité, avec son décor 1900, la sciure de bois sur le sol, le mobilier Thonet et la carte écrite à l'encre violette. (in Grand Larousse gastronomique).

Si, à Lyon, plusieurs tables ont vu le jour sous le qualificatif très en vogue de bouillon (Bouillon Baratte, Bouillon Paradis), seul le Bouillon Maurice peut se targuer de l'appellation (dans la déco que vous ne pourrez apprécier à sa juste valeur avant, on l'espère, le 2 juin et dans les recettes de bonne qualité, on atteste, rapidement et à des prix abordables.)