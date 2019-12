Non à Lyon, tous les billets SNCF ne sont pas “garantis”

En raison de la grève à la SCNF contre la réforme des retraites, de nombreux trains sont annoncés annulés à Lyon ce week-end de départs en vacances de Noël.

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports a annoncé mardi que “l'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti” durant la période des départs en vacances. Dans les faits, la réalité est bien différente. De nombreux voyageurs lyonnais ont vu leur train être annulé ce week-end. Selon la direction de la SNCF citée par Le Parisien près de 53 % des voyageurs ont vu leur voyage confirmé et 15 % de clients vont pouvoir partir sur un autre train. Les autres devront s'ils le peuvent se reporter sur d'autres trains ou utiliser un autre moyen de transport. Sur le site de la SNCF, de nombreux billets vers Paris et Marseille sont encore disponibles. Les trains vers l'ouest de la France (Nantes,Rennes) sont eux très rares. La plupart étant déjà complets ou supprimés.

Les syndicats ont jugé les annonces de la compagnie de transport et du ministre “irresponsables”. “Ce n’est pas en faisant de l’intox dans les médias et en étant irresponsable, vis-à-vis des usagers avec de telles annonces, que le conflit trouvera une issue. Les grévistes décideront eux-mêmes quand ils reprendront le travail”, a déclaré Sud-Rail Lyon.

Ce jeudi, la situation est toujours très perturbée à Lyon. On compte 1 TER sur 4, 11 allers/retours vers Paris et deux vers Marseille et Montpellier.