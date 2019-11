Neige à Lyon : des lignes de bus TCL ne circulent plus

Suite aux chutes de neige sur la métropole de Lyon, le service TCL est impacté. Plusieurs lignes de bus ne circulent plus, mais aucune page ne donne un résumé complet sur le nouveau site de TCL. Nous vous proposons la liste des perturbations réunies au même endroit.

A cause des chutes de neige, plusieurs lignes de bus sont à l'arrêt ce jeudi soir dans la métropole de Lyon. Néanmoins, avec son nouveau site, TCL ne fournit plus toutes les informations sur une seule page comme auparavant, il faut faire une recherche ligne par ligne sur l'info trafic.

Nous vous proposons ainsi la liste des lignes touchées ici :

Les lignes 20, 22, 23, 54, 66, 71, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 87 et 90 ne circulent plus

Ligne C6 : terminus exceptionnel arrêt Gare de Vaise. Les arrêts de Mouillard à Ecully le Pérollier ne sont pas desservis

Ligne C12 : terminus exceptionnel Place Sublet. arrêts de Marcel Houel à Hôp. Feyzin non desservis.

Ligne C13 : terminus exceptionnel arrêt Cuire. Arrêts de Margnolles Pasteur à Montessuy non desservis.

Ligne C14 : terminus exceptionnel arrêt Gare de Vaise. Arrêts de Mouillard à Les Sources non desservis dans les 2 sens de circulation.

C25 : terminus exceptionnel arrêt Parilly. Arrêts de Stade de Parilly à St Priest Plaine de Saythe non desservis.

Ligne 73 et C24 : terminus exceptionnel arrêt Rond Point d'Alai. Arrêts de Chemin de la Poterie à Brindas/Val Yzeron et Gymnase non desservis.

Ligne S5 : terminus exceptionnel arrêt Cuire. Arrêts de Margnolles Pasteur à Vieux Crépieux non desservis.

Ligne 9 : terminus exceptionnel arrêt Marronniers. Arrêts de Les Bruyères à Sathonay Castellane non desservis

Ligne 18 : terminus exceptionnel arrêt Les Muriers. Arrêts de Yvours à Vernaison non desservis.

Ligne 60 : terminus exceptionnel arrêt St Fons 4 chemins. Les arrêts de St Fons A. Thomas à Feyzin Les Razes ne sont pas desservis

Ligne 63 : terminus exceptionnel à l'arrêt Pont d'Oullins. Les arrêts de Orsel à Oullins Le Golf ne sont pas desservis

La situation pouvant évoluer durant la soirée, vous pouvez vérifier ligne par ligne sur le site TCL.