Montchat : le pire endroit pour garer sa voiture à Lyon ?

Que se passe-t-il dans le quartier de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon ? Depuis le début de l'année, de nombreux véhicules sont dégradés.

Les habitants du quartier de Montchat n'en peuvent plus des dégradations de voiture. Selon nos confrères du Progrès, depuis le début de l'année, les véhicules stationnés à l'extérieur sont régulièrement attaqués par des individus non identifiés, aux motivations qui "restent floues". Régulièrement, les vitres des voitures sont cassées, et des objets sont parfois volés à l'intérieur des véhicules, sans que cela ne soit systématique. Dans la nuit du 5 au 6 mai, ce sont une vingtaine de véhicules qui ont été ainsi pris pour cible sur la seule rue du Docteur Long.

La police a confirmé la situation à nos confrères. La baisse de la délinquance de voie publique de 16 % en 2018 a été effacée pour revenir aux chiffres de 2017. Depuis le début de l'année 51 faits de vols à la roulotte ont été constatés dans le quartier, contre 40 en 2017. Les vols de véhicules augmentent aussi, tout comme les vols par effraction. Des patrouilles de police supplémentaires ont été mises en place. Les citoyens sont invités à appeler le 17 s'il remarque tout comportement suspect. En attendant, les garages sont pris d'assaut par les habitants, qui ne veulent plus laisser leur voiture à l'extérieur.