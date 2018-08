Le Mont-Blanc est-il en train de se transformer en dangereux parc d'attractions où les incivilités règnent ? Cette semaine, des sacs d'ordures laissés par les grimpeurs ont dû être évacués par hélicoptère.

À l'instar des pentes de l'Everest, celles du Mont-Blanc peuvent rapidement se transformer en poubelle à ciel ouvert à cause des grimpeurs qui ne ramènent pas leurs ordures. Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, s'était distingué la semaine dernière en dévoilant la liste des pires attitudes rencontrées sur les pentes du sommet (lire ici). Ce mardi matin, il interpelle le ministre de l'Écologie Nicolas Hullot et celui de l'Intérieur, Gérard Collomb, en s'exclamant : "Que tes œuvres sont belles...mais que mon Mont-Blanc est sale mon Dieu. Si à Saint-Gervais le village est propre, les pseudo-alpinistes candidats au Mont-Blanc le sont moins". Les raisons de cette colère sont les cinquante sacs d'ordures qui ont été ramassés au camp de base de Tête Rousse cette semaine et évacués par hélicoptère. Vidéo à l'appui, Jean-Marc Peillex dénonce l'irrespect "des pseudo-alpinistes". La bienséance voudrait que chacun redescende avec ses ordures, sans obliger les pouvoirs publics à devoir recourir à des évacuations par hélicoptère dont le bilan carbone est loin d'être anodin. Un cercle vicieux a l'impact écologique préoccupant en somme.