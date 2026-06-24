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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Jeune footballeur en état de mort cérébrale après s'être noyé près de Lyon : ce que l'on sait

  • par LR

    • Un jeune footballeur professionnel est en état de mort cérébrale après s'être noyé dans le Rhône lundi en fin de journée dans une zone de baignade interdite près de Lyon, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

    Les pompiers ont indiqué à l'AFP être intervenus autour de 18h, quand le thermomètre affichait jusqu'à 38°C, pour secourir quatre jeunes hommes qui se baignaient à un endroit où le fleuve fait des vagues, au niveau du parc de la Feyssine entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

    Trois d'entre eux, en urgence relative, étaient sortis de l'eau au moment de l'arrivée des pompiers, et un quatrième, d'une vingtaine d'années, était en train de se noyer. Il a été repêché en urgence absolue, avant d'être conduit à l'hôpital. Ce jeune homme "de 21 ans, exerçant la profession de joueur de football, a été hospitalisé en état de mort cérébrale", a précisé le parquet de Lyon qui a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette noyade.

    Le club AS Saint-Priest (N2) a fait part sur X de "sa plus vive émotion suite à l’accident de noyade de son ancien jeune joueur Kenzo Kies" et a apporté "tout son soutien" à ses proches.

    40 morts par noyade depuis le 18 juin en France

    Ce joueur a débuté à Lyon avant d'évoluer à l'AS Saint-Priest pendant un an (2017-2018) puis chez les jeunes de l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2025. Il avait signé dans l'équipe de réserve de Guingamp l'an dernier, mais, selon le club, a peu joué en raison de nombreuses blessures.

    Face aux températures extrêmes, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge pour canicule, de nombreux Français ressentent le besoin de se rafraîchir, mais le gouvernement appelle à la plus grande prudence face au risque de noyade. La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", a annoncé mardi matin Sébastien Lecornu, déplorant "un triste fléau", concernant les noyades.

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