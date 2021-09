Métropole de Lyon : un bus TCL touché par plusieurs tirs d’arme à feu

Alors qu’il rentrait au dépôt, un bus du réseau TCL sans passagers a été pris pour cible par plusieurs tirs d’arme à feu mercredi soir, sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. En état de choc, mais pas blessé, le chauffeur a été transporté à l’hôpital.

Il était entre 21h30 et 21h45, mercredi 1er septembre, lorsqu’un conducteur de bus du réseau TCL a vu son véhicule être ciblé par des tirs d’arme à feu, alors qu’il circulait chemin des Razes, à Sainte-Foy-les-Lyon. Selon la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, les coups de feu de "petit calibre a priori" se sont concentrés sur l’avant du bus, les services de Keolis, l‘exploitant du Sytral, font quant à eux état de quatre impacts sur le pare-brise.

Le chauffeur en état de choc

En fin de service, le bus qui se rendait au dépôt ne transportait pas de passagers et fort heureusement son conducteur n’a pas été blessé. "Très choqué", il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital. Selon nos informations il s’est vu octroyer 5 jours d’ITT.

Une plainte a été déposée par le conducteur et une enquête a été ouverte et confiée à la Sureté départementale afin de faire toute la lumière cet incident et de retrouver le ou les tireurs. Ce jeudi matin, les enquêteurs ont procédé aux constatations d'usages sur le bus et le chauffeur devait être entendu dans la journée, précise la DDSP. La société Keolis devrait elle aussi déposer plainte prochainement.