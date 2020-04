Métropole de Lyon : ces déchets que vous devez garder durant le confinement

© Olivier Six

Durant cette période de confinement, la métropole de Lyon maintient les tournées d'enlèvement des déchets et du recyclage. Néanmoins, les déchèteries sont fermées et tout ne doit pas être mis dans les bacs.

Les enlèvements des déchets et du recyclage continuent dans la métropole de Lyon. Les services sont toujours maintenus sans problème. Cependant, les déchèteries sont fermées et certains tentent de jeter dans les bacs gris des choses qu'ils doivent conserver jusqu'à leur réouverture.

Ainsi, la métropole de Lyon rappelle : "comme en période normale, il est interdit de jeter dans les bacs gris les encombrants, les gravats ou les déchets verts. Il faut les conserver chez soi et attendre la réouverture des déchèteries et des donneries. Il est par ailleurs toujours interdit de déposer des encombrants sur la voie publique et de brûler les déchets verts".

Par ailleurs, les déchets électroniques (piles, batteries, ampoules), ne doivent surtout pas être jetés dans les bacs gris, ni sur le trottoir "pour éviter tout risque de pollution". Ainsi, "il est conseillé de les stocker" jusqu'à la réouverture des déchèteries ou des points de collecte dans les magasins.

Pour les bacs jaunes : "il faut poursuivre le geste de tri des emballages, papiers/cartons. Si le bac déborde, il faut stocker ces déchets chez soi en attendant le retour à une situation normale. Il est important de ne rien déposer au sol à côté des bacs sur la voie publique, ni dans les locaux poubelles qui doivent restent accessibles facilement pour tous ceux qui manipulent les bacs".

De même, la métropole rappelle que les "Les mouchoirs en papier comme tous les déchets d'hygiène doivent être jetés en doubles sacs fermés dans le bac gris. Ils ne doivent en aucun cas être jetés dans le bac jaune". Par ailleurs, la collecte du verre dans les silos continue.

De manière plus globale pour l'ensemble des déchets, la métropole indique qu'il est "important de limiter autant que possible les apports voire de les réduire en poursuivant les gestes de tri et en conservant chez soi ce qui peut attendre la réouverture des déchèteries ou des donneries".