Météo : retour de la douceur et de la pollution ce 5 novembre à Lyon

Chaud, froid, chaud, froid... le thermomètre n'en finit plus de faire le yoyo à Lyon. Ce 5 novembre, les températures grimpent pour s'approcher des 20 degrés et la pollution s'installe.

Une fois les brouillards matinaux dispersés, le soleil s'imposera pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'il s'incline face à un voile nuageux de plus en plus dense. De son côté, la douceur se fera plus intense au fil de la journée. Si ce matin, il fait 6 degrés, cet après-midi, nous terminerons avec 19 degrés, soit une température supérieure à 6 degrés par rapport aux normales de saison. Le record de 1955 et ses 21 degrés ne devrait néanmoins pas être battu. Ce lundi sera la journée la plus chaude de la semaine, puisque le froid fera à nouveau son retour dès mardi.

La pollution fait, elle aussi, son retour à Lyon, avec un indice de 80 sur 100, soit une qualité de l'air médiocre.