Météo : orages et rafales de vent aujourd'hui à Lyon

Le ciel sera très orageux en ce samedi 30 mars à Lyon. Le département du Rhône est placé en alerte jaune pour vents violents. Des rafales de 75 km/h sont attendues.

Sortez votre parapluie ! Le temps sera très pluvieux aujourd'hui dans la capitale des Gaules. Quelques averses pourront perturber le ciel, très chargé en nuages, ce matin.

À partir de 10 heures, Météo France prévoit d'importants orages, jusqu'à 14h, environ. Ils laisseront ensuite leur place à des averses orageuses jusqu'en fin d'après-midi.

Le #sable du #Sahara est présent en grande quantité ce matin dans le ciel lyonnais ! De bonnes pluies sont attendues avec risque de dépôt.

Photo: Raphaël Proust pic.twitter.com/4LQCO61FdV — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 30, 2024

Rafales à 75 km/h

En raison de la tempête Nelson, le département du Rhône est placé en vigilance jaune pour risques de vents violents jusqu'à 12 heures. La prudence sera de mise toute la journée. Les orages seront couplés à de très fortes rafales de vent : jusqu'à 75 km/h dans la matinée et 55 km/h dans l'après-midi.

Côté mercure, les températures seront plutôt douces et oscilleront entre 15 et 16 degrés.

Quatre parcs fermés

Comme hier, la Ville de Lyon a décidé de fermer certains parcs pour raisons de sécurité. "En raison des désordres survenus sur les arbres suite aux vents violents de ce jour et des prévisions météorologiques, les grands parcs (Tête d'Or, Cerisaie, Blandan et Gerland) et les cimetières resteront fermés ce samedi 30 mars 2024", précise la collectivité sur son site.