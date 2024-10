Le niveau d'alerte a été relevé en milieu de matinée pour plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce jeudi 17 octobre. Météo France hisse le drapeau rouge pour la Haute-Loire et l'Ardèche.

Les orages et les pluies diluviennes qui s'abattent sur une large partie du sud de la France ce jeudi matin, pourraient causer de nombreux dégâts. Deux départements ont d'ailleurs été placés en vigilance rouge en cours de matinée : la Haute-Loire et l'Ardèche. Le premier l'est pour risque de crues et le second pour pluie et inondations.

En Haute-Loire, c'est la rivière du Lignon du Velay qui est sous surveillance. D'après le site Vigicrues de Météo France, les fortes perturbations de la nuit ont entraîné une augmentation très rapide des niveaux de l'eau. "Suite aux fortes intensités des dernières heures, les modèles de prévision sont dépassés", précisent-ils. Le niveau de l'eau a quadruplé en l'espace de quelques heures, passant de 0,25m à 1,25m de 8h à 10h, ce jeudi matin.

En Ardèche, la vigilance rouge est maintenue jusqu'à 21 heures. L'intensité "inhabituelle" des pluies et la saturation des sols pourraient provoquer des inondations par endroits. Météo France appelle à la plus grande prudence.

Le niveau de vigilance a également été relevé dans le Rhône. Le département passe à l'orange pour pluie-inondations et pour risque de crues. Plusieurs perturbations sont déjà en cours sur le réseau de transport.