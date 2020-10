Météo France prévoit une semaine maussade à Lyon

Beaucoup de pluies émaillées de rares éclaircies sont à attendre à Lyon la semaine prochaine. Les températures, elles, ne devraient pas dépasser les 20°C.

Le mauvais temps persiste à Lyon la semaine prochaine selon Météo France. Après un lundi indécis entre éclaircie et nuage, la pluie revient dès mardi accompagnée par des rafales pouvant aller jusqu’à 55km/h. Mercredi, il pleuvra par intermittence. Quelques rayons de soleil feront leur apparition et devraient se maintenir le lendemain pour la journée la plus ensoleillée de la semaine.

Le temps se dégradera à nouveau vendredi en soirée avant de laisser place à un week-end orageux. Côté température il ne faut pas s’attendre à plus de 11°C en matinée toute la semaine et elles oscilleront entre 16°C et 21°C dans l’après-midi.