Météo du 8 août : dernier jour de canicule à Lyon ?

À parti de jeudi, Météo France prévoit une baisse des températures. Une baisse notamment due aux pluies et orages qui devraient toucher la région lyonnaise ce mercredi.

Rain is coming. À l'inverse des personnages de Game of Thrones, nombreux sont les Lyonnais à attendre avec impatience l'arrivée des premières averses depuis 15 jours. Des averses synonymes de baisse des températures. Il faut dire que la ville était en surchauffe depuis près d'un mois avec un mercure ne descendant que très rarement en dessous de 20°C la nuit. Ce mercredi, Météo France prévoit quelques rares averses en journée et toujours la persistance d'un grand soleil. Ce n'est qu'à partir de 17h que des orages sont attendus. Ils seront potentiellement accompagnés de grêle et de vent soufflant jusqu'à 70 km/h. Ces orages devraient se poursuivre jeudi. Côté températures, il fera entre 23°C et 33°C aujourd'hui.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 66/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable. L'agglomération lyonnaise a été placée en vigilance pollution.