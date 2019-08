Météo du 25 août à Lyon : grand soleil et grosse chaleur ce dimanche

Le soleil ne va pas quitter les Lyonnais ce dimanche. Il est annoncé matin, midi et soir sur Lyon. Et le thermomètre continue de grimper.

Un week-end bien ensoleillé. Après un samedi où les nuages n'ont pas fait leur apparition sur Lyon, ils ne devraient pas montrer le bout de leur nez dimanche non plus. Il va faire beau, et chaud, ce dimanche à Lyon.

Le thermomètre va même grimper jusqu'à 33 degrés dans l'après-midi, d'après Météo France. Idem pour la journée de lundi, du même ordre que ce week-end.

Côté pollution, en revanche, avec le soleil et la hausse des températures, ça continue de se dégrader à Lyon. La qualité de l'air est "médiocre" dimanche à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 71 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).