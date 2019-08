Météo du 23 août à Lyon : la chaleur revient, la pollution aussi

Une vague de chaleur va arriver en France et Lyon ne fera pas exception. Le soleil fait son retour ce 23 août, mais la qualité de l'air se dégrade.

Météo estivale ce vendredi 23 août pour Lyon avec un grand soleil toute la journée. Une vague de chaleur va arriver sur la France et rester au moins jusqu'à lundi.

Malgré un petit vent du nord à 10 kilomètres / heure, les températures remontent et dépassent les 30 degrés aujourd'hui, après 16 degrés le matin. Elles continueront de grimper jusqu'à 33/34 degrés dimanche et lundi avant la possible arrivée des orages.

Chaleur, soleil, retour des Lyonnais de vacances et augmentation du trafic routier, les ingrédients d'un possible pic de pollution sont réunis. La qualité de l'air se dégrade. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, ce vendredi, l'indice est de 53 pour une qualité de l'air jugée moyenne. Samedi, l'indice prévisionnel est de 67 (médiocre).