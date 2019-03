Météo du 2 mars : un lundi pluvieux et orageux à Lyon

Ce premier lundi du mois de mars s’annonce très chargé dans le ciel lyonnais. Avec de la pluie, une bonne partie de la matinée, et peut-être des orages dans l’après-midi. 15°C sont attendus au meilleur de la journée.

Ce lundi s’annonce bien chargé dans le ciel lyonnais. La pluie sera présente une bonne partie de la journée, avec des orages possibles en début d’après-midi. Météo France prévoit quelques éclaircies en fin de journée.

15°C sont attendus au meilleur de la journée de lundi. La journée de mardi devrait être plus calme. Et plus ensoleillée.

Côté pollution, la qualité de l'air s’est considérablement améliorée depuis ce week-end. Elle est jugée “bonne” pour ce lundi. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 33 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).