Météo du 14 août : grand soleil sur Lyon

Il va encore faire très beau à Lyon tout au long de la journée de mercredi. Très beau et pas trop chaud.

Le beau temps s'installe à Lyon. Après un beau mardi, un excellent mercredi. Pas de nuages, que du soleil. Météo France prévoit un très joli mercredi avec du soleil matin, midi et soir sur la capitale des Gaules. Il fera donc beau mais pas trop chaud. 27°C sont attendus au plus fort de la journée. Loin, très loin, des températures caniculaires enregistrées fin juin et fin juillet.

Côté pollution, la qualité de l'air est jugée "bonne" ce mercredi à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 34 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).