Météo du 13 janvier : retour de la pluie à Lyon

Météo pluie et nuages Lyon (DR)

Comme hier le ciel restera gris ce dimanche à Lyon, avec de la brume et de la pluie en prime.

Un temps à ne pas mettre un chien dehors. La luminosité a encore baissé d'un cran ce dimanche matin, à Lyon, alors qu'une légère brume est venu s'allier à la grisaille ambiante. L'épais voile nuageux qui enserre la ville ne lèvera pas son siège de la journée. Et se double se matin d''une fine pluie glaciale. Pluie qui devrait persister de manière éparse toute la journée.

Côté température, le mercure remonte légèrement avec 4°C au lever du jour et 9°C au plus fort de la journée. La qualité de l'air est annoncée "bonne", par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 38/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.