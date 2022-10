Météo à Lyon : températures saisonnales, ciel mi-figue mi-raisin

Nuageux en matinée, plus lumineux cette après-midi. les Lyonnais devraient passer entre les gouttes.

Pour ce premier lundi d'octobre, le ciel est encombré en matinée, avec une couverture nuageuse plutôt basse. Cette après-midi, la luminosité prendra le relais sur l'ensemble de la métropole de Lyon. Les prévisions locales font état d'un temps sec toute la journée. Les Lyonnais devraient ainsi passer entre les gouttes.

Ce 3 octobre, le soleil se lève à 7h144 (on ne le verra pas) et se couchera à 19h14 (on aura

Le dicton du jour - "Si octobre est trop chaud, en février la glace est au carreau" - ne devrait pas se réaliser. Les températures sont dans la moyenne saisonnale, avec14°C le matin, 20°C cette après-midi (la normale est de 19,8°C), qui redescendra à 16°C dans la soirée et un petit 11°C dans la nuit.