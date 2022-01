Mauvaise depuis une semaine, la qualité de l'air va enfin un peu s'améliorer à Lyon

Pic de pollution aux particules fines, mauvaise dispersion des polluants, la qualité de l'air est mauvaise à Lyon depuis une semaine. Elle va quelque peu s'améliorer ce jeudi.

Lyon a vécu plusieurs jours de pic de pollution de jeudi 13 à lundi 17 janvier. Un pic de pollution aux particules fines. Lundi, l'alerte a été levée mais la qualité de l'air restait mauvaise depuis sur tout le bassin lyonnais.

"Mercredi 19 janvier, la situation reste fragile dans les vallées alpines et la vallée de l'Arve est toujours en vigilance pollution. Par ailleurs, des conditions météorologiques moins favorables que prévu ne permettent pas une bonne dispersion des polluants sur le bassin Lyonnais Nord-Isère et une vigilance jaune a été activée pour aujourd'hui. La qualité de l'air est donc moyenne à mauvaise", expliquait, mercredi, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région, et qui estime la qualité de l'air mauvaise actuellement à Lyon.

"Jeudi 20 et vendredi 21, la levée d'un fort vent du nord devrait permettre une évacuation efficace des polluants et la qualité de l'air devrait s'améliorer globalement". Vendredi, le laboratoire prévoit une qualité de l'air "moyenne" à Lyon.